Près de 1 000 morts à Tarasin : le Soudan appelle à l’aide internationale

Après la catastrophe ayant frappé le village de Tarasin, dans les montagnes de Marra au Darfour, le Soudan sollicite l’aide internationale. Près de 1 000 personnes ont péri, et les conditions extrêmes compliquent les secours dans cette région déjà isolée par la guerre.

Le village de Tarasin a été anéanti par une catastrophe naturelle survenue dimanche dans les montagnes de Marra, au Darfour central. Selon le Mouvement de libération du Soudan (Sudan Liberation Movement-Army), près de 1 000 habitants ont perdu la vie et une seule personne a survécu.

Fay Abuelgasim, correspondante de l’Associated Press, souligne l’ampleur de la tragédie :

« Le désastre a été provoqué par des pluies torrentielles survenues dans les jours précédant l’événement. L’accès difficile et le relief escarpé compliquent les opérations de secours, rendant la récupération des corps extrêmement laborieuse. Face à l’ampleur de la dévastation, les autorités lancent désormais un appel à l’aide internationale. »

L’ONG Médecins sans frontières alerte sur la situation humanitaire dans le Darfour, notamment dans les montagnes de Marra :

« Ces zones restent coupées du monde après plus de deux ans de guerre », décrivant cette région comme un véritable “trou noir” de la réponse humanitaire au Soudan.

Les opérations de secours sont rendues extrêmement difficiles par le relief volcanique, l’isolement et les routes impraticables.

Cette tragédie survient dans un Soudan plongé dans une guerre civile depuis avril 2023, opposant l’armée à des forces paramilitaires. Le conflit a fait plus de 40 000 morts et contraint plus de 14 millions de personnes à fuir leur foyer, certaines confrontées à une famine extrême.

Les violences ont été marquées par des atrocités ethniques, et l’accès humanitaire reste limité dans de nombreuses régions, rendant l’intervention internationale urgente pour sauver des vies et soulager les populations isolées.