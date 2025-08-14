Bienvenue sur Africanews

Manifestations en Serbie : une nouvelles nuit d'affrontements

À Belgrade, la police anti-émeute a utilisé des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants. Des milliers de personnes se sont rassemblées dans d'autres villes, notamment à Novi Sad, où des partisans du Parti progressiste serbe au pouvoir ont lancé des fusées éclairantes et des pétards sur les manifestants, qui ont brisé les fenêtres de bureaux en réponse. Les manifestations, principalement dirigées par des étudiants, exigent des élections législatives anticipées et la démission du ministre de l'Intérieur Ivica Dačić en raison des récentes violences lors des rassemblements. La police a déclaré que des dizaines de personnes ont été blessées à travers le pays, dont 16 agents, à la suite d'incidents à Vrbas, Bačka Palanka et dans d'autres villes.

