WWF installe en face de l'ONU une installation choc contre la crise mondiale du plastique

À deux pas du siège de l'ONU, le WWF a installé un tapis roulant chargé de déchets plastiques se dirigeant vers les mâchoires ouvertes d'un homme, d'une tortue et d'un dauphin. Une image choc pour rappeler l'ampleur de la crise mondiale du plastique. Alors que près de 190 pays négocient à Genève entre le 5 et le 14 août, l'organisation invite les délégués à appuyer sur un bouton rouge, symbole d'une action immédiate. Dans les couloirs, Greenpeace et d'autres ONG redoublent de pression, accusant les lobbies pétroliers de freiner l'accord. Au Nigeria, Lagos tente aussi de limiter les dégâts avec une interdiction des plastiques à usage unique depuis juillet, mais l'application reste fragile, freinée par l'absence d'alternatives et des habitudes tenaces.