Des animaux sauvés alors que les incendies de forêt ravagent la Grèce

Dans la troisième plus grande ville de Grèce, Patras, les pompiers ont lutté mercredi pour sauver des maisons et des terres agricoles tandis que les oliveraies et les forêts de pins brûlaient. Un agriculteur a transporté une brebis sur sa moto à travers des routes enfumées. Un autre homme a fui avec des chèvres devant les flammes. Les habitants ont évacué avec leurs animaux de compagnie et leur bétail alors que des avions de lutte contre les incendies se déplaçaient entre les incendies à Patras, Zakynthos et sur le continent.