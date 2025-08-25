Venezuela : une milice civile pour faire face aux pressions américaines

Le Venezuela lance une campagne nationale de recrutement de civils au sein de sa milice nationale suite aux menaces américaines.

Le Venezuela a lancé ce week-end une campagne nationale visant à recruter des volontaires pour intégrer la milice, une initiative qui, selon les autorités, vise à renforcer la sécurité nationale dans un contexte de tensions croissantes avec les États-Unis.

Le ministre de la Défense du pays, Vladimir Padrino Lopez, a annoncé samedi cette campagne, présentée comme une mobilisation sur la base du volontariat initiée par le président vénézuélien Nicolas Maduro.

Les volontaires qui intègreront la milice suivront une formation sur la logistique, la gestion stratégique des ressources et la défense civile.

La milice, qu'est-ce que c'est ?

La milice fait partie du système de défense nationale du Venezuela, qui intègre des volontaires civils.

Samedi, de nombreux citoyens se sont rassemblés sur une place de Caracas, la capitale, pour s'inscrire et intégrer les forces de la milice.

"En tant que Vénézuéliens, nous avons tous un devoir. Nous devons nous préparer à la défense globale du pays. Nous, les travailleurs, réaffirmons notre soutien à la patrie", a déclaré Rivas, un ouvrier du bâtiment.

La campagne d'enrôlement a été organisée en réponse aux récentes manœuvres militaires des États-Unis dans les Caraïbes, visant à lutter contre le trafic de drogue.

Selon certaines sources, trois navires de la marine américaine pourraient arriver près des eaux vénézuéliennes prochainement. Une annonce qui a suscité de vives critiques de la part du Venezuela et d'autres gouvernements d'Amérique latine.