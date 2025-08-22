Vénézuéla : Maduro appelle la population à se mobiliser face aux États-Unis

Les tensions entre les États-Unis et le Venezuela ont franchi cette semaine un nouveau cap. Jeudi, le président vénézuélien a appelé des millions de miliciens armés, des réservistes et même des civils à une grande mobilisation ce week-end pour faire face aux “menaces” des États-Unis.

Une décision qui intervient après le déploiement des destroyers de la marine américaine dans les eaux caribéennes au large du Venezuela.

Une mission, qui selon Washington vise à mettre fin aux activités des cartels de la drogue.

"J'ai convoqué pour samedi et dimanche prochains, dans les casernes, les unités militaires, les places publiques centrales, les places Bolívar, et au siège des bases populaires de défense intégrale 15 000 et 751, un processus d'enrôlement national de toutes les forces miliciennes, de toute la Milice Nationale Bolivarienne", a appelé Nicolás Maduro, le président du Venezuela.

S'exprimant à Caracas devant des centaines de soldats et de miliciens, Nicolás Maduro a exhorté son peuple à se joindre officiellement aux efforts de sécurité du pays.

"Je lance un appel à tous les miliciens, à toutes les miliciennes, à tous les réservistes et à toutes les personnes qui veulent s'enrôler et rejoindre les rangs du grand Plan national pour la souveraineté et la paix.”

Au cours de son discours, il a insisté sur le fait que la maquette de la ville côtière de La Guaira fait partie d'un système de défense mis en place avant ce qu'il a appelé "les dernières menaces de l'impérialisme américain".

“Nous avons construit un système, non pas pour une conjoncture spécifique, les conjonctures nous mettent à l'épreuve. Nous n'avons pas construit ce système pour cette conjoncture de menaces et d'accords où l'empire est devenu fou", a rajouté le président du Venezuela.

C’est la deuxième sortie du président Maduro en une semaine, lundi 18 août il avait annoncé la mobilisation de 4,5 millions de miliciens dans le pays en réponse aux "menaces" américaines.

Les milices, créées par feu Hugo Chávez, se comptent aujourd'hui par millions et constituent un pilier essentiel de la réponse de Maduro à la pression américaine, alors que les États-Unis ont doublé à 50 millions de dollars la récompense pour son arrestation.