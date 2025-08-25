Soudan : le gouvernement prépare son retour à Khartoum

Après plus de deux ans de conflit au Soudan, Deux hauts responsables soudanais se sont rendus samedi à Khartoum pour superviser le rétablissement des services de base.

Alors que le gouvernement prévoit de revenir dans la capitale d’ici le mois d’octobre, le vice-président du Conseil souverain, Malik Agar, et le commandant adjoint de l'armée, Shams al-Din Kabbashi, sont arrivés dans la ville pour évaluer la sécurité et rencontrer les chefs militaires.

Depuis le début du conflit, le 15 avril 2023, le gouvernement soudanais opère depuis la ville de Port Soudan, sur la mer Rouge. Il a récemment intensifié ses efforts pour reconstruire les infrastructures et rétablir l'électricité, l'eau et les services de santé à Khartoum afin de faciliter son retour.

Malik Agar, vice-président du Conseil souverain a rencontré le gouverneur de l'État de Khartoum, Ahmed Osman Hamza, pour discuter des préparatifs en vue du retour des civils déplacés, notamment des efforts importants visant à fournir de l'eau, de l'électricité et à assurer la sécurité.

Pendant le conflit, le gouvernement de l'État de Khartoum a opéré depuis Karari, la seule des sept localités de la capitale à être restée sous le contrôle de l'armée.

Le gouverneur a informé Agar des progrès réalisés dans le rétablissement des services, déclarant que toutes les stations d'eau étaient désormais opérationnelles et que les routes avaient été dégagées des décombres, a rapporté la plateforme officielle.