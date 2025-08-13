Manifestation à Berlin pour rouvrir la Spree à la baignade après 100 ans d'interdiction

Baptisée "Mitschwimm-Demo" (manifestation nageante), l'évenement organisé par Fluss Bad Berlin avait pour objectif de faire plonger les participants dans la Spree dans le but de contester une interdiction vieille de près d’un siècle. Instaurée en 1925 à cause de la pollution, elle serait aujourd’hui dépassée selon les organisateurs, qui soulignent les avancées écologiques des dernières décennies. La qualité de l’eau est régulièrement testée, affirment les militants. Berlin pourrait suivre l’exemple de Paris en rouvrant certains tronçons à la baignade d’ici 2026. Fluss Bad Berlin imagine un espace de 1,8 km sans bateaux, au pied de l’Île aux Musées, inspiré du modèle parisien de la Seine.