Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

No Comment

Au moins 20 blessés dans une frappe russe sur Zaporijjia au sud de l'Ukraine

Les recherches se poursuivent à Zaporijjia après qu'une bombe aérienne guidée a frappé la gare routière centrale, blessant 20 personnes. Les autorités craignent que d'autres victimes se trouvent encore sous les décombres. Les blessés, touchés aux membres, à la tête ou à l'abdomen, reçoivent des soins d'urgence, tandis que les équipes de secours poursuivent les recherches. Dans le même temps, la clinique de l'université médicale de Zaporijjia a été visée par des tirs russes. Aucun blessé n'y a été signalé, mais l'attaque renforce le climat de peur qui pèse sur la ville.

Plus d'actualités sur
Ukraine Zaporojie Vidéo Guerre en Ukraine Invasion de la Russie en Ukraine

à suivre

Plus de no comment

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.