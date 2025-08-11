Au moins 20 blessés dans une frappe russe sur Zaporijjia au sud de l'Ukraine

Les recherches se poursuivent à Zaporijjia après qu'une bombe aérienne guidée a frappé la gare routière centrale, blessant 20 personnes. Les autorités craignent que d'autres victimes se trouvent encore sous les décombres. Les blessés, touchés aux membres, à la tête ou à l'abdomen, reçoivent des soins d'urgence, tandis que les équipes de secours poursuivent les recherches. Dans le même temps, la clinique de l'université médicale de Zaporijjia a été visée par des tirs russes. Aucun blessé n'y a été signalé, mais l'attaque renforce le climat de peur qui pèse sur la ville.