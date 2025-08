Hiroshima : un lâcher de lanternes en hommage aux victimes de la bombe atomique

Des centaines de participants ont écrit des messages de paix sur des lanternes en papier avant de les laisser flotter près du Dôme de la bombe atomique, l'une des rares structures encore debout après l'explosion de 1945. Parmi eux se trouvait Mieko Nishimura, une résidente locale, qui est venue avec sa fille pour honorer son arrière-grand-mère, tuée lors du bombardement atomique. Plus tôt dans la journée, environ 55 000 personnes, y compris des délégués de 120 pays et régions, ont assisté à une cérémonie au Parc de la Paix de Hiroshima. L'attaque de 1945 a tué 140 000 personnes et a conduit à la reddition du Japon, mettant fin à la Seconde Guerre mondiale.