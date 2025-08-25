Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

Kenya : manifestation en soutien aux habitants de la bande de Gaza

Un enfant musulman kenyan dans la ville côtière de Mombasa, mercredi 16 juillet 2014.   -  
Copyright © africanews
AP Photo
By Rédaction Africanews

Kenya

Des centaines de personnes ont manifesté à Nairobi, la capitale du Kenya en signe de solidarité envers les populations de la bande de Gaza. 

Les participants ont dénoncé la situation des enfants, des femmes et des hommes qui souffrent sous les bombardements de l'armée israélienne. Les restrictions imposées par Israël sur l'entrée des convois d'aide alimentaire plongent l'enclave palestinienne dans la faim. 

Plus de 2 000 Palestiniens ont été tués et plus de 13 500 blessés alors qu'ils cherchaient de l'aide dans les points de distribution. Les manifestants ont appelé à la fin du génocide en Palestine selon leurs mots. 

"Le génocide en Palestine doit cesser. Des enfants meurent, des femmes souffrent. Ils bombardent des hôpitaux et des zones résidentielles. Et Israël veut - fondamentalement - anéantir l'existence des Palestiniens." , déclare Shakira Wafula, activiste pro-palestinien.

Pour l'activiste Nabil Mohamed "Ce qui se passe actuellement à Gaza et ce qui s'est passé en Afrique, c'est fondamentalement la même chose, parce qu'ils subissent l'occupation. Nous avons connu la colonisation. Nous partageons les mêmes maîtres coloniaux et nous ne pouvons pas rester les bras croisés et regarder ce qui se passe là-bas, les meurtres de masse, le génocide, la famine et le massacre d'enfants et de femmes innocents.’’ 

En décembre 2023, l'Afrique du Sud a déposé une plainte contre Israël devant la Cour internationale de Justice pour ‘’ génocide ‘’ présumé contre les habitants de Gaza. 

Vous aimerez aussi

Sur le même pays

Voir plus

Vous aimerez aussi

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.