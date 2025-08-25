Kenya : manifestation en soutien aux habitants de la bande de Gaza

Des centaines de personnes ont manifesté à Nairobi, la capitale du Kenya en signe de solidarité envers les populations de la bande de Gaza.

Les participants ont dénoncé la situation des enfants, des femmes et des hommes qui souffrent sous les bombardements de l'armée israélienne. Les restrictions imposées par Israël sur l'entrée des convois d'aide alimentaire plongent l'enclave palestinienne dans la faim.

Plus de 2 000 Palestiniens ont été tués et plus de 13 500 blessés alors qu'ils cherchaient de l'aide dans les points de distribution. Les manifestants ont appelé à la fin du génocide en Palestine selon leurs mots.

"Le génocide en Palestine doit cesser. Des enfants meurent, des femmes souffrent. Ils bombardent des hôpitaux et des zones résidentielles. Et Israël veut - fondamentalement - anéantir l'existence des Palestiniens." , déclare Shakira Wafula, activiste pro-palestinien.

Pour l'activiste Nabil Mohamed "Ce qui se passe actuellement à Gaza et ce qui s'est passé en Afrique, c'est fondamentalement la même chose, parce qu'ils subissent l'occupation. Nous avons connu la colonisation. Nous partageons les mêmes maîtres coloniaux et nous ne pouvons pas rester les bras croisés et regarder ce qui se passe là-bas, les meurtres de masse, le génocide, la famine et le massacre d'enfants et de femmes innocents.’’

En décembre 2023, l'Afrique du Sud a déposé une plainte contre Israël devant la Cour internationale de Justice pour ‘’ génocide ‘’ présumé contre les habitants de Gaza.