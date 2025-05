USA : suspension des visas étudiants pour contrôle des réseaux sociaux

Le gouvernement américain a demandé aux ambassades du monde entier de cesser de programmer de nouveaux entretiens pour les visas étudiants, invoquant un projet de renforcement du contrôle des réseaux sociaux pour les candidats internationaux.

Une note du Département d'État indique que les ambassades et les consulats devraient supprimer les rendez-vous non programmés pour les visas étudiants et les visas de visiteur d'échange. Les entretiens déjà prévus auront lieu. Cette suspension reste en vigueur jusqu'à la publication de nouvelles directives.

Les responsables affirment que cette mesure s'inscrit dans une stratégie plus large visant à renforcer le contrôle des candidats sur les réseaux sociaux. Les détails de ces nouvelles vérifications n'ont pas été rendus publics.

Ce changement intervient alors que l'ancien président Donald Trump intensifie la pression sur les universités américaines, les accusant de tolérer des comportements antisémites sous couvert d'activisme pro-palestinien. Le Département de la Sécurité intérieure a récemment annoncé que les contenus antisémites en ligne ou le harcèlement en personne de personnes juives pourraient influencer les décisions d'immigration.

La Chine a exprimé son inquiétude et exhorté Washington à respecter les droits des étudiants internationaux. Les ressortissants chinois représentent une part importante de la population étudiante étrangère aux États-Unis.

Conséquences pour les universités américaines

Les universités, fortement tributaires des frais de scolarité élevés des étudiants internationaux, devraient s'opposer à cette politique. Plusieurs établissements sont déjà engagés dans des batailles juridiques avec l'administration concernant le gel des financements et la révocation des visas.

Trump a particulièrement visé Harvard, suspendant des milliards de dollars de subventions fédérales et tentant de priver l'université de son autorité pour accueillir des chercheurs internationaux. Un tribunal a bloqué cette initiative la semaine dernière.

Les défenseurs de la liberté d'expression et les responsables universitaires ont averti que les mesures de l'administration pourraient porter atteinte aux protections constitutionnelles et nuire à la réputation internationale du système d'enseignement supérieur américain.