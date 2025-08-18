Guerre Russie-Ukraine : Zelensky rencontre Trump à la Maison Blanche

Alors qu’il doit rencontrer lundi son homologue américain à Washington, Volodymyr Zelensky a échangé avec les dirigeants européens dimanche. Sur la table, la recherche d’une issue pacifique à la guerre russo-ukrainienne.

Zelensky arrive aux États-Unis après les échanges entre Donald Trump et Vladimir Poutine en Alaska. Le président ukrainien attend de Trump, des détails sur ses discussions avec Poutine.

"Tout d'abord, je ne sais pas de quoi Poutine et le président Trump ont réellement discuté. J'aimerais que Trump partage de nombreux détails avec moi, puis avec les dirigeants européens. Ce que le président Trump nous a dit sur le signal concernant les garanties de sécurité est beaucoup plus important pour moi que les pensées de Poutine, parce que Poutine ne nous donnera aucune garantie de sécurité. Seule une armée forte peut fournir des garanties de sécurité. Seule l'Ukraine peut le faire. '', a expliqué le président ukrainien.

Zelenskyy emmène les principaux dirigeants européens avec lui pour rencontrer Trump. L’Europe de son côté montrer son soutien à Kiev dans cette bataille pour la conclusion d’un accord paix avec Moscou. Alors que l’engagement de Vladimir Poutine en faveur d’une désescalade est loin d’être acquis.

"Il est essentiel que l'Europe soit aussi unie aujourd'hui qu'elle l'était au tout début, qu'elle l'était en 2022, lorsque la guerre a commencé. Cette unité contribue réellement à l'instauration d'une paix véritable, et elle doit rester forte, car nous devons mettre un terme aux tueries. Poutine a beaucoup d'exigences, mais nous ne les connaissons pas toutes. Et si elles sont aussi nombreuses que nous l'avons entendu, il faudra du temps pour les examiner toutes. Il est impossible de le faire sous la pression des armes, il est donc nécessaire de cesser le feu et de travailler rapidement à un accord final. Nous en parlerons à Washington. Poutine ne veut pas arrêter les massacres, mais il doit le faire", a déclaré Zekznsky.

La pression monte à l’approche de la rencontre. Donald Trump a par exemple déjà fait savoir que l’Ukraine ne devrait pas récupérer la Crimée. Quid de son adhésion à l’OTAN ?