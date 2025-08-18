Bolivie : la gauche écartée, duel de droite au second tour de la présidentielle

Changement de cap en Bolivie : deux candidats de centre-droit et de droite sont arrivés en tête du premier tour de la présidentielle.

Rodrigo Paz, sénateur centriste et ancien maire de Tarija, arrive en tête du premier tour avec 32,8 % des voix, devant Jorge « Tuto » Quiroga (26,4 %). Aucun candidat n’atteignant la majorité, le second tour se tiendra le 19 octobre.

Face à ses partisans, Paz a insisté sur le désir de renouveau qui traverse le pays : « La grande majorité de la population souhaite ce renouveau, des travailleurs indépendants aux travailleurs des transports. »

Sa campagne, axée sur la lutte contre la corruption et la relance économique, a su séduire un électorat désabusé par la crise économique persistante, marquée par la pénurie de carburant et une inflation élevée.

La gauche, au pouvoir depuis plus de vingt ans, subit ici son plus lourd revers, sanctionnée pour sa gestion économique et l’usure de son cycle politique.

Le second tour opposera Paz à Quiroga dans un scrutin qui pourrait transformer durablement le paysage politique bolivien et sceller la fin d’une ère.