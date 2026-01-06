Manifestations à La Paz contre les coupes dans les subventions au carburant en Bolivie

Des milliers de travailleurs ont gagné la ville au terme d’une marche de trois jours contre la réduction des subventions aux carburants. Le mouvement vise un décret adopté en décembre par le président Rodrigo Paz, qui met fin à des subventions de longue date pour l’essence et le diesel. Les prix ont rapidement doublé, faisant grimper les coûts du transport et de l’alimentation. Nombre de manifestants craignent une inflation plus forte dans un pays déjà confronté à sa pire crise économique depuis des décennies, après que la vente à perte de carburants importés a asséché les réserves de devises étrangères. Alors que la foule atteignait le centre-ville, la police anti-émeute a bloqué l’accès à la place principale à l’aide de gaz lacrymogènes. Les autorités ont indiqué que 12 personnes avaient été interpellées, certaines accusées de transporter de la dynamite. Des discussions ont été ouvertes entre les dirigeants syndicaux et le gouvernement, mais elles ont été suspendues faute d’accord. Les organisateurs de la protestation menacent de barrages routiers si le décret reste en vigueur.