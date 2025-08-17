La RDC fustige la nomination d'un consul du Kenya à Goma

La République démocratique du Congo fustige la nomination d'un consul du Kenya dans la ville de Goma, située dans la province du Nord-Kivu.

La présidence kényane a publié, le vendredi 15 août 2025, une liste des diplomates appelés à représenter le pays à travers le monde.

La capitale provinciale du nord Kivu y figure alors que la ville est sous le contrôle du mouvement armé M 23 en guerre contre le gouvernement de la RDC.

Cette décision a suscité le mécontentement des autorités congolaises, comme l’indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères, publié sur le réseau X le samedi 16 août.

Dans son adresse, Kinshasa appelle Nairobi à la prudence, afin d’éviter toute « incompréhension », « spéculation » ou « apparence de légitimation » de l’occupation en cours.

La diplomatie congolaise a réaffirmé la souveraineté et la volonté du pays de maintenir des relations bilatérales constructives avec le Kenya et de poursuivre la coopération régionale au sein de la Communauté de l’Afrique de l’Est (EAC).

Ce regain de tension intervient alors que Nairobi continue de piloter une partie du processus de paix dans l’Est congolais.