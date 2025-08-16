Guinée-Bissau : des médias portugais fermés à l'approche de la présidentielle

Guinée-Bissau
Est-ce le début d’une purge visant la presse internationale en Guinée-Bissau ? La fermeture des médias portugais opérant dans le pays annoncée vendredi fait débat.
La mesure concerne des services de presse de la Lusa et des chaînes de radio et télévision. Leurs représentants ont jusqu’au 19 août pour quitter le pays. Les autorités bissau-guinéennes n’ont donné aucune explication.
Le gouvernement portugais a condamné vendredi la décision du gouvernement du la Guinée-Bissau, jugée ‘’ hautement répréhensible’’. La ligue des droits de l’homme de ce pays d’Afrique de l’Ouest dénonce pour sa part ‘’ la nature oppressive et autoritaire du pouvoir’’.
Ces mesures interviennent alors que le président Umaro Sissoco Embalo a annoncé sa candidature pour un deuxième mandat à la tête du pays lors de la présidentielle de novembre 2023.
