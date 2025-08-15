Lampedusa : au moins 26 migrants morts, la recherche de survivants continue

La recherche de survivants continue au large de Lampedusa après le naufrage du bateau de migrant qui a chaviré mercredi avec près de 100 personnes à bord.

Vendredi matin, le bilan provisoires s'établissait à au moins 26 morts et une douzaine de disparus, selon les garde-côtes italiens et les agences de l'ONU.

Soixante survivants ont été conduits dans un centre à l'Île italienne, selon le Haut Commissariat des Réfugiés en Italie.

D'après les récits des survivants, il s'agit d'un convoi deux embarcations de fortune en provenance de Libye.

Lorsque l'un a commencé à prendre l'eau, tous les passagers ont été transférés sur l'autre bateau - en fibre de verre - qui a alors chaviré sous la surcharge. Explique le porte-parole de l'Organisation internationale pour les migrations.

Le HCR indique que 675 migrants sont morts en effectuant la périlleuse traversée de la Méditerranée centrale, depuis le début de l'année, sans compter le dernier naufrage.