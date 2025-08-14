Guerre Russie-Ukraine : la rencontre Trump-Poutine, signe d'espoir à Moscou

Le président russe Vladimir Poutine et le président américain Donald Trump doivent se rencontrer en Alaska vendredi, marquant le premier sommet depuis le début du conflit en Ukraine.

Il n'est pas certain que les pourparlers aboutissent à un accord de paix, mais de nombreux habitants de Moscou ont bon espoir.

"Cela (le conflit avec l'Ukraine) doit se terminer un jour, alors j'espère qu'une sorte de compromis pourra certainement être trouvé", a déclaré un habitant.

"Le fait que la première étape ait déjà été franchie est une grande affaire", a commenté un autre. "Il y aura certainement un avantage.

Ce sera le premier voyage de M. Poutine aux États-Unis depuis 2015, à l'occasion de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Les États-Unis n'étant pas membres de la Cour pénale internationale, qui a émis en 2023 un mandat d'arrêt contre M. Poutine pour crimes de guerre, ils ne sont pas tenus de l'arrêter.

M. Poutine voit dans une rencontre avec M. Trump l'occasion de consolider les gains territoriaux de la Russie, de maintenir l'Ukraine en dehors de l'OTAN et de l'empêcher d'accueillir des troupes occidentales, afin que Moscou puisse progressivement ramener le pays dans son orbite.

Il pense que le temps joue en sa faveur, car les forces ukrainiennes s'efforcent d'endiguer les avancées russes le long de la ligne de front, alors que des nuées de missiles et de drones de Moscou s'abattent sur le pays.

Cette rencontre est un coup diplomatique pour M. Poutine, isolé depuis le début du conflit. Le Kremlin a cherché à présenter les nouveaux contacts avec les États-Unis comme deux superpuissances cherchant à résoudre divers problèmes mondiaux, l'Ukraine n'étant que l'un d'entre eux.

L'Ukraine et ses alliés européens craignent qu'un sommet sans Kiev permette à M. Poutine de rallier M. Trump à sa cause et de contraindre l'Ukraine à des concessions.

Avant que M. Trump n'annonce sa rencontre avec M. Poutine, ses efforts pour faire pression sur la Russie afin qu'elle cesse les combats n'avaient pas abouti. L'armée du Kremlin, plus importante, s'enfonce lentement en Ukraine, au prix de lourdes pertes en troupes et en blindés. La Russie et l'Ukraine sont loin d'être d'accord sur les conditions de la paix.

Moscou a présenté des conditions de cessez-le-feu qui sont inacceptables pour Zelenskyy, telles que le retrait des troupes des quatre régions illégalement annexées par la Russie en 2022, l'arrêt des efforts de mobilisation ou le gel des livraisons d'armes occidentales.

Pour une paix plus large, M. Poutine exige que Kiev cède les régions annexées, même si la Russie ne les contrôle pas entièrement, ainsi que la Crimée, renonce à une demande d'adhésion à l'OTAN, limite la taille de ses forces armées et reconnaisse le russe comme langue officielle au même titre que l'ukrainien.

M. Zelenskyy insiste sur le fait que tout accord de paix doit inclure de solides garanties de sécurité pour l'Ukraine afin de la protéger d'une future agression russe.

Exaspéré par le fait que M. Poutine n'ait pas tenu compte de ses appels à cesser de bombarder les villes ukrainiennes, M. Trump a décidé, il y a près de deux semaines, d'imposer des sanctions supplémentaires à la Russie et de mettre en place des droits de douane secondaires visant les pays qui achètent du pétrole russe si le Kremlin ne s'engageait pas sur la voie d'un règlement.

"S'il mettait ces menaces à exécution, le flux de revenus du budget (russe) serait probablement très gravement et très rapidement affecté. Et je pense que le fait que Moscou ait commencé à prendre les menaces de Donald Trump plus au sérieux qu'auparavant est l'une des raisons pour lesquelles le Kremlin a demandé la tenue du sommet en Alaska cette semaine", estime le PDG de Macro-Advisory Chris Weafer.

La Russie fera pression pour un assouplissement des sanctions, car elle pourrait être confrontée à une crise financière l'année prochaine "si le prix du pétrole devait baisser, si la capacité d'exportation de la Russie devait être restreinte ou si des dépenses militaires supplémentaires étaient nécessaires", a déclaré M. Weafer.

La semaine dernière, M. Trump a signé un décret visant à imposer des droits de douane supplémentaires de 25 % à l'Inde pour ses achats de pétrole russe, ce qui porte à 50 % les droits de douane combinés imposés par les États-Unis à leur allié.

Les droits de douane entreraient en vigueur 21 jours après la signature du décret, ce qui signifie que l'Inde et la Russie pourraient avoir le temps de négocier avec l'administration au sujet des taxes à l'importation.

Les droits de douane prévus pour l'Inde vont à l'encontre des efforts déployés par l'administration Biden et d'autres pays du Groupe des sept principaux pays industrialisés, qui ont encouragé l'Inde à acheter du pétrole russe bon marché en imposant un plafond de prix en 2022.

Les pays ont collectivement plafonné le prix du pétrole russe à 60 dollars le baril à un moment où les prix sur le marché étaient nettement plus élevés.

L'objectif était de priver le Kremlin de revenus pour financer son conflit en Ukraine, obligeant le gouvernement russe à vendre son pétrole à prix réduit ou à consacrer de l'argent à un réseau de transport alternatif coûteux.

Le plafonnement des prix a été mis en œuvre avec autant de scepticisme que d'espoir que la politique empêcherait Poutine de se battre en Ukraine.

Le plafonnement a obligé les compagnies de transport maritime et d'assurance à refuser de traiter les cargaisons de pétrole dépassant le plafond, bien que la Russie ait été en mesure d'y échapper en expédiant du pétrole sur une "flotte fantôme" de vieux navires en utilisant des assureurs et des sociétés commerciales situés dans des pays qui n'appliquent pas les sanctions.