RDC : plus de 3 millions de déplacés ont regagné leurs habitations

Depuis janvier, plus de 3 millions de réfugiés internes ont regagné leur domicile dans l'est de la République démocratique du Congo, selon un rapport de l'agence de coordination de l'aide humanitaire de l'ONU.

Le retour au bercail concerne deux millions de déplacés dans le Nord-Kivu et plus de 600 000 personnes dans le Sud-Kivu.

La réduction des violences dans la région depuis un accord de paix entre la RDC et le Rwanda signé à Washington fin juin est au cœur de ce mouvement.

La donne pourrait changer, les combats entre l’armée congolaise et le M23 ayant repris ce week-end dans le nord et le Sud-Kivu. Cette résurgence de violence intervient alors que Kinshasa et les rebelles soutenus par le Rwanda continuent à négocier un accord de cessez-le-feu durable sous l’égide du Qatar.

Malgré le retour des habitants, ce regain de tension accentue le contexte humanitaire exécrable. Plus de 27 millions de personnes sont actuellement en situation de crise alimentaire.