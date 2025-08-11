Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

RDC : plus de 3 millions de déplacés ont regagné leurs habitations

Camp de déplacés, samedi 15 novembre 2008 à Kibati, au nord de Goma, dans l'est du Congo.   -  
Copyright © africanews
AP Photo
By Rédaction Africanews

République démocratique du Congo

Depuis janvier, plus de 3 millions de réfugiés internes ont regagné leur domicile dans l'est de la République démocratique du Congo, selon un rapport de l'agence de coordination de l'aide humanitaire de l'ONU. 

 Le retour au bercail concerne deux millions de déplacés dans le Nord-Kivu et plus de 600 000 personnes dans le Sud-Kivu.  

La réduction des violences dans la région depuis un accord de paix entre la RDC et le Rwanda signé à Washington fin juin est au cœur de ce mouvement.  

La donne pourrait changer, les combats entre l’armée congolaise et le M23 ayant repris ce week-end dans le nord et le Sud-Kivu. Cette résurgence de violence intervient alors que Kinshasa et les rebelles soutenus par le Rwanda continuent à négocier un accord de cessez-le-feu durable sous l’égide du Qatar.  

Malgré le retour des habitants, ce regain de tension accentue le contexte humanitaire exécrable. Plus de 27 millions de personnes sont actuellement en situation de crise alimentaire. 

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.