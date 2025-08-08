Guerre Israël-Hamas : Netanyahu entérine son plan d’occupation de Gaza

Le cabinet de sécurité israélien a validé un nouveau plan militaire visant à prendre le contrôle de Gaza City, dans le nord de l’enclave palestinienne.

L’annonce a été faite tôt ce vendredi matin par le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahou, à l’issue d’une réunion prolongée qui avait débuté la veille.

Cette décision constitue une escalade majeure dans l’opération militaire israélienne qui entre désormais dans son 22e mois, dans un contexte de guerre persistante avec le Hamas.

Peu avant la réunion, Benjamin Netanyahou avait annoncé son intention de voir Israël s’emparer de l’ensemble du territoire de Gaza, tout en affirmant qu’il ne s’agissait pas d’un projet d’annexion à long terme. Selon lui, Israël chercherait uniquement à établir une zone de sécurité pour neutraliser les menaces émanant de l’enclave, mais ne gouvernera pas le territoire.

Le Premier ministre israélien a précisé que le contrôle de Gaza, une fois le Hamas délogé, serait transféré à une coalition de forces arabes. Aucune précision n’a cependant été donnée sur la composition ou l’agenda de cette coalition.

Le Hamas a réagi immédiatement, dénonçant un « coup d’État » et appelant la communauté internationale à condamner les intentions israéliennes.

De son côté, le président américain Donald Trump a déclaré ne pas s’opposer à la décision d’Israël, affirmant que « cela relève de la souveraineté israélienne ».

Selon le ministère de la Santé de Gaza, administré par le Hamas, plus de 61 250 Palestiniens ont été tués depuis le début du conflit. L’ONU rapporte par ailleurs que 2 millions de personnes ont été déplacées, dont une grande partie à plusieurs reprises. La crise humanitaire est telle que le spectre de la famine plane sur plusieurs zones du territoire.