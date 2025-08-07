L’Afrique du Sud tente d’éviter des droits de douane américains

Les tensions commerciales s’intensifient entre l’Afrique du Sud et les États-Unis.

À la veille de l’entrée en vigueur de lourds droits de douane sur ses exportations, le président Cyril Ramaphosa a appelé son homologue américain Donald Trump pour tenter de désamorcer la crise. L’entretien s’est tenu mercredi matin, à l’initiative du président sud-africain.

Objectif : éviter la mise en place de droits de douane américains de 30 %, qui menacent des secteurs clés comme l’agriculture, l’automobile ou le textile. Selon Pretoria, jusqu’à 100 000 emplois sont en jeu. En toile de fond : les critiques répétées de l’administration Trump contre la politique sud-africaine de discrimination positive et ses positions sur le conflit à Gaza. Pour l’instant, les discussions se poursuivent entre les équipes techniques des deux pays.

Les États-Unis sont le deuxième partenaire commercial de l’Afrique du Sud, après la Chine. Face aux pressions, Pretoria reste ferme. La ministre Khumbudzo Ntshavheni l’a répété : « L’agenda de transformation du pays n’est pas négociable. » Mais en l’absence d’un accord rapide, les répercussions économiques pourraient être lourdes pour l’Afrique du Sud… et raviver les divisions au sein même de la coalition au pouvoir.