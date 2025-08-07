Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Economie

business

L’Afrique du Sud tente d’éviter des droits de douane américains

Le président Donald Trump rencontre le président sud-africain Cyril Ramaphosa dans le Bureau ovale de la Maison Blanche, à Washington, le 21 mai 2025.   -  
Copyright © africanews
Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved
By Rédaction Africanews

Afrique du Sud

Les tensions commerciales s’intensifient entre l’Afrique du Sud et les États-Unis.

À la veille de l’entrée en vigueur de lourds droits de douane sur ses exportations, le président Cyril Ramaphosa a appelé son homologue américain Donald Trump pour tenter de désamorcer la crise. L’entretien s’est tenu mercredi matin, à l’initiative du président sud-africain.

Objectif : éviter la mise en place de droits de douane américains de 30 %, qui menacent des secteurs clés comme l’agriculture, l’automobile ou le textile. Selon Pretoria, jusqu’à 100 000 emplois sont en jeu. En toile de fond : les critiques répétées de l’administration Trump contre la politique sud-africaine de discrimination positive et ses positions sur le conflit à Gaza. Pour l’instant, les discussions se poursuivent entre les équipes techniques des deux pays.

Les États-Unis sont le deuxième partenaire commercial de l’Afrique du Sud, après la Chine. Face aux pressions, Pretoria reste ferme. La ministre Khumbudzo Ntshavheni l’a répété : « L’agenda de transformation du pays n’est pas négociable. » Mais en l’absence d’un accord rapide, les répercussions économiques pourraient être lourdes pour l’Afrique du Sud… et raviver les divisions au sein même de la coalition au pouvoir.

Vous aimerez aussi

Sur le même pays

Voir plus

Vous aimerez aussi

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.