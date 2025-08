Le Zimbabwe interdit la vente ambulante et le commerce de vêtements d'occasion

Les ventes itinérantes et nocturnes ainsi que le commerce de vêtements de seconde main, dorénavant interdits au Zimbabwe.

Le gouvernement zimbabwéen a fait cette annonce lundi par l’intermédiaire du ministre des Collectivités locales et des travaux publics.

La mesure vise à protéger les commerçants légalement installés. Et pour cause, alors qu’ils contribuent à l’économie du pays à travers les impôts et taxes, ces derniers sont victimes de la concurrence imposée par les marchands ambulants. Une entorse que les autorités se proposent de corriger.

Mais pas seulement, les pouvoirs publics veulent aussi lutter contre le trafic de drogue et de substances illicites entretenu en partie selon elles, par les marchands ambulants et les commerces nocturnes.

Le gouvernement a appelé les habitants d’Harare la capitale à ‘’ collaborer avec les forces de l’ordre’’ afin de permettre l'application de la décision.