Kenya : les déchets d'ananas transformés en produits textiles

L'ananas va au-delà de son rôle de fruit exotique. Au Kenya, il est transformé en une matière première pour la création d'un textile durable à travers un processus de recyclage.

Dans un geste novateur, une maison de design au Kenya transforme désormais les feuilles d'ananas autrefois jetées en une ressource lucrative, offrant ainsi aux agriculteurs une nouvelle source de revenus et contribuant à l'essor d'une industrie textile respectueuse de l'environnement.

"Dans le passé, nous brûlions ou jetions ou replantions les rejets d'ananas. Plus tard, nous avons rencontré cette entreprise appelée Pine Kazi. Nous leur vendons un rejet à 15 shillings kényans chacun (0,092 USD)," déclare James Kinuthia, un agriculteur d'ananas de longue date dans le fertile comté de Kiambu.

Le potentiel inexploité des feuilles d'ananas attire désormais l'attention mondiale, avec des initiatives telles que Pine Kazi qui transforment ces déchets en ressources précieuses.

Une solution durable pour un problème mondial : L'essor de Pine Kazi

Pine Kazi, qui transforme les feuilles d'ananas et le caoutchouc recyclé en chaussures à la mode, a déjà attiré l'attention des investisseurs et remporté des éloges pour ses performances durables.

La fibre d'ananas, longtemps négligée au profit de matériaux moins respectueux de l'environnement, trouve ainsi une nouvelle vie grâce à des entrepreneurs innovants.

Les co-fondateurs Olivia Awuor, Mike Langat et Angela Nzomo expliquent que l'idée est née d'un projet universitaire, où ils ont été frappés par l'énorme quantité de déchets d'ananas gaspillés.

"Pine Kazi est une nouvelle et innovante entreprise sociale qui recycle les feuilles d'ananas en un textile biodégradable respectueux de l'environnement," explique Awuor, PDG et co-fondatrice de Pine Kazi.

Le processus de production implique un tri minutieux des rejets, suivis de l'extraction des fibres via un processus de "décortication" et de leur lavage. Ensuite, les fibres sont séchées, filées et tissées pour fabriquer les textiles.

"Pine Kazi signifie simplement 'travail d'ananas'," explique Awuor.

Au Kenya, environ 80 000 tonnes de déchets d'ananas sont produites chaque année. Traditionnellement, ces déchets sont brûlés ou décomposés chimiquement, contribuant ainsi aux émissions de gaz à effet de serre.

Au niveau mondial, les chiffres de gaspillage sont encore plus alarmants, avec environ 766 millions de tonnes de feuilles d'ananas produites annuellement et généralement éliminées de manière non durable.

Vers une mode plus verte : L'importance des textiles durables dans un monde de mode rapide

Betterman Simidi, fondateur de l'organisation de défense de l'assainissement public 'Clean Up Kenya', souligne l'importance des initiatives comme Pine Kazi dans un contexte où le pays est confronté à une obsession pour la "mode rapide" et à des problèmes croissants liés à la pollution.

Le Kenya importe chaque année des milliers de tonnes de vêtements en polyester d'occasion, contribuant ainsi à la dégradation de l'environnement. Des solutions durables comme les textiles fabriqués à partir de déchets d'ananas offrent une alternative bienvenue à cette tendance destructrice.

En tant qu'entreprise sociale, Pine Kazi s'engage également à créer des emplois locaux significatifs, contribuant ainsi au développement économique des communautés.

"Nous utilisons ces textiles pour fabriquer des produits de mode écologiques comme des chaussures et des sacs tout en créant des emplois significatifs et durables pour des groupes vulnérables dans la communauté," déclare Awuor.

Malgré les défis liés à la production à grande échelle, notamment le manque d'infrastructures de recherche et développement adéquates, Pine Kazi reste optimiste quant à l'avenir de son entreprise et espère étendre son modèle à d'autres pays confrontés aux mêmes défis de gestion des déchets d'ananas.

Avec des initiatives comme Pine Kazi, l'industrie de la mode prend un tournant vers la durabilité, transformant les déchets en opportunités et ouvrant la voie à un avenir où la mode et la protection de l'environnement vont de pair.