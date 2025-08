Situation en RDC : un sommet EAC-SADC pour une solution africaine

Vendredi, les dirigeants africains ont décidé de mettre en place une initiative de paix menée par l'Afrique pour résoudre le conflit dans l'est du Congo.

Lors d'une réunion avec des représentants de l'Union africaine et des États membres pour discuter de la crise sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, William Ruto, du Kenya, et le président Emmerson Mnangagwa, du Zimbabwe, ont pris l'initiative de fusionner les structures de médiation et de secrétariat de la CAE (Communauté de l'Afrique de l'Est), de la SADC (Communauté de développement de l'Afrique australe) et de l'Union africaine en une initiative unifiée dirigée par l'UA à Addis-Abeba.

Ruto a déclaré lors de la réunion qu'il s'agissait d'un « tournant ».

« Il existe désormais un processus mené par l'Afrique qui rassemble toutes les autres initiatives : Nairobi, Luanda et toute autre initiative en un processus cohérent sur la situation dans l'est de la RDC (République démocratique du Congo) », a-t-il déclaré, qualifiant la situation actuelle de « désastreuse ».

« Il existe une situation humanitaire, une situation sécuritaire grave et une instabilité qui touchent non seulement l'est de la RDC, non seulement la RDC et le Rwanda, mais aussi notre région. »

En juillet, les rebelles du M23, soutenus par le Congo et le Rwanda, ont signé une déclaration de principes pour un cessez-le-feu permanent dans l'est du Congo, où les tensions ethniques et la quête de riches minerais ont donné lieu à l'un des conflits les plus longs d'Afrique, faisant des milliers de morts cette année.

L'Union africaine a qualifié la signature, facilitée par le Qatar, d'« étape majeure » dans les efforts de paix.

Un autre accord de paix négocié par les États-Unis a été signé au Département d'État, en présence du secrétaire d'État Marco Rubio, debout entre les ministres des Affaires étrangères du Rwanda et du Congo. Rubio a qualifié cet événement d'« instant important après 30 ans de guerre ».

Le M23 est le groupe armé le plus important dans le conflit qui sévit dans l'est du Congo. Son avancée majeure au début de cette année a fait des milliers de morts et 7 millions de déplacés.