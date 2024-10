France : le 29e Salon du chocolat célèbre les acteurs du cacao

Le 29e Salon du chocolat a ouvert ses portes mardi soir à Paris, accueillant des passionnés de chocolat venus des quatre coins du monde pour célébrer l’industrie du cacao et ses artisans.

Cet événement phare, qui se déroule du 29 octobre au 3 novembre, réunit pendant cinq jours l'ensemble des acteurs du secteur du chocolat et du cacao : chocolatiers, pâtissiers, confiseurs, producteurs de cacao, grandes marques et blogueurs gastronomiques.

L’événement a annoncé la participation de 500 exposants issus de 60 pays. Parmi eux, Corinne Ching, ancienne représentante de l’État d’Hawaï, s'est montrée particulièrement enthousiaste. « J'ai siégé à la Chambre des représentants de l'État d'Hawaï, c'est de là que je viens. Et l'une de mes grandes passions était l'industrie du cacao et du chocolat, car je la vois comme un atout majeur pour Hawaï. Cet événement est le plus grand salon du chocolat au monde, et nous avons pensé que ce serait l'occasion parfaite de venir voir si cela pourrait s'implanter à Hawaï », a-t-elle expliqué.

Le point d’orgue de la soirée inaugurale a été, comme chaque année, un défilé de mode exceptionnel combinant art vestimentaire et chocolat. Les modèles ont défilé vêtus de créations originales mêlant tissus et chocolat, fruits d'une collaboration entre designers et chocolatiers, offrant au public un spectacle haut en couleur.

Fatima Maazouzi, ingénieure en réseaux et sécurité de Nantes, était ravie de cette expérience : « C’était un défilé incroyable ! Nous avons adoré, les robes étaient magnifiques, la créativité était au rendez-vous. Nous avons beaucoup aimé. »

Plus de 90 000 personnes sont attendues pour découvrir les nouveautés de l’industrie du chocolat, mais aussi déguster les recettes des meilleurs chocolatiers du monde.