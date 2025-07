La coupe du monde de windsurf abrégée à Fuerteventura pour cause de "vents instables"

À Fuerteventura, la Coupe du monde de windsurf freestyle s’est terminée plus tôt que prévu, en raison de vents instables. Le Slalom X (18–22 juillet) a pu se dérouler dans des conditions musclées mais jouables. Sarah-Quita Offringa, qui représente l'Aruba néerlandaise, y a brillé, décrochant deux titres mondiaux (Slalom X et Freestyle) et portant son total à 27. Chez les hommes, le Belge Yentel Caers s’impose en freestyle devant Testa. Le Français Pierre Mortefon, lui, signe enfin une victoire historique en Slalom X après 20 ans. Si le vent le permet, une super session pourrait encore avoir lieu d’ici le 27 juillet.