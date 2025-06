Le Pérou célèbre la fête du soleil sur le site de Sacsayhuaman près de Cusco

Au cœur des Andes péruviennes, l'ancien rituel de l'Inti Raymi est revenu en couleurs comme chaque 24 juin. Des centaines d'acteurs, dont beaucoup sont d'origine indigène, ont reconstitué la fête du soleil près de Cusco mercredi, sous les ruines de pierre de Sacsayhuaman. Ancien site sacré de l'empire inca, il attire encore des milliers de personnes à chaque solstice. L'Inti Raymi a été instituée par l'empereur inca Pachacuti au XVe siècle pour rendre hommage à Inti, le dieu Soleil, divinité suprême de la civilisation inca. Interdite au XVIe siècle, la célébration a survécu dans la clandestinité. Aujourd'hui, racontée en quechua, en espagnol et en anglais, elle fait le lien entre le passé et le présent perpétuant l'héritage inca et l'identité culturelle andine.