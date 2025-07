Syrie : les images des combats meurtriers entre Druzes et Bédouins

Des images diffusées par al-Arabiya montrent des échanges de tirs aux abords de la ville de Soueïda, tandis que le ministère syrien de l'Intérieur a dénoncé une rupture grave de l'ordre public et confirmé l'envoi de renforts dans la région. À l'origine de ces violences, une série d'enlèvements et d'attaques entre combattants druzes, tribus bédouines sunnites. Le bilan fait état d'au moins 100 morts, dont 60 druzes, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH). Des frappes israéliennes auraient aussi visé des chars syriens dans la région. La situation a conduit à la paralysie de la ville, des routes fermées, et les autorités religieuses druzes réclament une protection internationale immédiate.