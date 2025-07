Rome : guides et touristes tentent de lutter contre la chaleur estivale

Avec très peu de précipitations en juillet, Rome et d'autres villes italiennes suffoquent. Même si l'alerte rouge en vigueur jusqu'au début juillet a été levée, la chaleur reste bien présente à Rome, avec des températures oscillant entre 32 et 34 °C ces derniers jours. Sur les sites touristiques les plus fréquentés, l'air est lourd, étouffant. La densité des foules, mêlée à la pierre brûlante et à l'absence d'ombre, accentue cette impression d'asphyxie. Dans les ruines du Forum, exposées en plein soleil, la chaleur n'est plus seulement un inconfort : elle devient un véritable risque. “Le Forum est une cuvette, sans ombre ni vent” explique Francesca Duimich, présidente des guides de Rome. “Y être à 13h, c’est s’exposer au malaise.” Guides et touristes affrontent des heures en plein soleil. Certains s’évanouissent. Même dans une ville façonnée par des millénaires d’histoire, la réalité climatique rattrape le présent. Ouvrir plus tôt le matin, proposer davantage de créneaux en soirée : l’adaptation des horaires apparaît aujourd’hui comme une nécessité plus que comme un simple confort.