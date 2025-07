80 ans après, une mosaïque volée par un nazi rendue à Pompéi

Composée de plaques de travertin, la mosaïque avait été offerte pendant la Seconde Guerre mondiale par un capitaine de la Wehrmacht à un citoyen allemand. Près de 80 ans plus tard, ses héritiers ont pris contact avec les Carabiniers chargés de la protection du patrimoine afin d'organiser sa restitution. Grâce à une coopération étroite entre les autorités diplomatiques italiennes et allemandes, l'œuvre a été authentifiée puis officiellement remise au parc archéologique de Pompéi. Son origine précise demeure inconnue, mais des panneaux similaires ornaient souvent les cubicula, ces pièces privées dédiées au repos ou aux affaires intimes. Les spécialistes estiment que cette mosaïque présente une "importance culturelle extraordinaire", car elle témoigne d'une transition dans l'art romain, des récits mythologiques vers des scènes de la vie quotidienne. Elle sera désormais conservée, répertoriée et accessible à des fins éducatives et scientifiques sur le site de Pompéi.