Le rap en langue same rayonne au cœur de la Laponie finlandaise

Le rappeur Yungmiqu, de son vrai nom Mihkku Laiti, a fondé le festival Loktafeasta à Utsjoki, dans le nord de la Finlande, pour faire découvrir la culture des Samis à travers la musique. Il chante en same, la langue du seul peuple autochtone officiellement reconnu en Europe, présent dans le nord de la Norvège, de la Suède, de la Finlande et sur la péninsule de Kola, en Russie. Loktafeasta n’est pas un simple festival musical. Il vise à dévoiler la réalité contemporaine des Samis, loin des clichés folkloriques, et à normaliser leur quotidien. Les performances mêlent des influences variées, du rap au tango finlandais, jusqu’au freestyle inspiré du Kalevala, l’épopée nationale finlandaise. Mihkku Laiti s’est fait connaître dans l’émission "Talent Finland", où il avait surpris le jury en rappant en langue same, vêtu du kofte, le costume traditionnel. Aujourd’hui, sur scène ou en coulisses, il incarne une nouvelle génération d’artistes qui, malgré la pluie ou l’isolement géographique, fait rayonner la culture des Samis avec force et authenticité.