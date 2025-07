Gaza : l'Egypte opposée au projet de "ville humanitaire" d'Israël

L'Egypte s'oppose au projet israélien qui vise à établir une "ville humanitaire" sur les ruines de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. Une position officielle partagée par l'opinion publique égyptienne.

Le Caire évoque des conséquences allant jusqu'à l'exode massif vers la frontière égyptienne et davantage de déstabilisation dans la région.

Lors d'un appel téléphonique la semaine dernière avec l'envoyé américain au Moyen-Orient, Steven Witkoff, le ministre égyptien des affaires étrangères, Badr Abdelatty, a fermement rejeté la proposition.

Israël aurait l'intention de mettre en place un camp fermé, baptisé "ville humanitaire", pour accueillir les 600 000 Palestiniens déplacés du nord de la bande de Gaza. Une fois à l'intérieur, les habitants de Gaza n'auront pas le droit de retourner chez eux pour une durée indéterminée, selon la proposition israélienne.

La position politique du Caire à ce sujet fait écho au sentiment général de l'opinion publique égyptienne.

"La position arabe est unifiée et la position de l'Égypte est cohérente depuis le début de la question palestinienne. Notre opinion est cohérente, l'opinion du peuple égyptien est cohérente et la direction politique de l'Égypte est cohérente : il n'y a pas de déplacement, pas de jeu avec la question palestinienne, pas d'évacuation de la terre et pas de déplacement de quelque manière que ce soit", a déclaré Ahmed Hassan, un citoyen égyptien.

D'autres se sont fait l'écho de ce sentiment, affirmant qu'Israël n'a pas le droit de déplacer les Palestiniens de leur propre terre.

"C'est leur terre. Il est impossible qu'ils l'abandonnent et partent. N'importe qui à leur place ne quitterait pas sa maison et n'accepterait pas que quelqu'un d'autre l'en chasse", a déclaré Karam Al-Abassi, un autre citoyen.

"Cette terre appartient à la Palestine, il n'est donc pas normal que quelqu'un vienne contrôler la terre de quelqu'un d'autre à sa guise. Vous comprenez ce que je veux dire ? Non, cette terre porte son nom ici en Palestine depuis les temps anciens, il y a très longtemps. Elle s'appelle la Palestine. C'est leur terre. Il n'est pas normal que quelqu'un vienne s'en emparer d'un seul coup et profite du fait qu'ils n'ont pas d'armée, de force de police ou quoi que ce soit d'autre", a déclaré un troisième citoyen, Mohamed Hani.

La Ligue arabe s'est également opposée à l'établissement d'un tel camp.

L'organisation panarabe a souligné qu'il n'y avait aucune raison humanitaire derrière le camp, indiquant que le plan reflétait l'intention continue d'Israël de poursuivre ce qu'elle appelle une "stratégie de nettoyage ethnique".

"Israël ne connaît pas l'humanité. Même en distribuant de l'aide avec les États-Unis, il a tendu un piège à certains de nos frères de Palestine. Aujourd'hui, nous parlons d'une véritable tragédie que la communauté internationale a malheureusement négligée", a déclaré Mohamed Al-Sherif, directeur du Centre Al-Araby pour la recherche et les études.

Le Caire craint que l'installation du camp ne déclenche un afflux massif de Palestiniens à la frontière égyptienne avec Gaza.

Cela signifierait également qu'Israël renforcerait sa présence sécuritaire dans une zone située entre les deux pays, où un tel déploiement constituerait une violation du traité de paix de 1979 entre l'Égypte et Israël.

"Plus le cercle de la guerre s'étend, plus il devient dangereux pour Israël. Nous avons vu comment le cercle de la guerre avec la partie iranienne s'est élargi et comment la sécurité d'Israël a été directement visée. Nous parlons de pertes subies par l'entité occupante qui n'ont pas eu lieu depuis la victoire d'octobre 1973. Bien entendu, la liquidation de la cause palestinienne n'assurera pas la sécurité d'Israël", a déclaré M. Al-Sherif.

Israël est également divisé sur la question à l'intérieur du pays, car sa mise en œuvre est susceptible d'accroître la pression financière du pays. Au niveau international, certaines communautés juives d'Europe et des États-Unis craignent qu'elle n'alimente l'antisémitisme et qu'elle ne s'apparente à la construction d'un camp de concentration pour les Palestiniens.