Guerre à Gaza : le Groupe de la Haye prend des mesures contre Israël

Un bloc de 12 pays réunis en Colombie a convenu mercredi d'adopter des mesures pour faire pression sur Israël afin qu'il mette fin à ses actions militaires dans les territoires palestiniens, notamment en empêchant la fourniture et le transfert d'armes et de carburant.

La déclaration commune a été signée par la Colombie, l'Afrique du Sud, la Bolivie, Cuba, l'Indonésie, l'Irak, la Libye, la Malaisie, la Namibie, le Nicaragua, Oman et Saint-Vincent-et-les-Grenadines à l'issue d'une conférence ministérielle qui s'est tenue à Bogota à l'invitation du groupe de La Haye.

Selon le document publié par la Colombie, les mesures seront adoptées conformément aux cadres juridiques de chaque pays signataire.

Selon la déclaration, le non-transfert d'armes, de munitions et de tout équipement militaire à Israël vise à "garantir que notre industrie ne contribue pas à faciliter les génocides, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et d'autres violations du droit international". Dans le même ordre d'idées, ils s'efforceront d'empêcher le transit, l'accostage et l'entretien des navires relevant de la juridiction de ces pays s'ils estiment qu'ils risquent d'être utilisés pour transporter des armes, du carburant ou du matériel militaire à destination d'Israël.

Riyad Mansour, l'ambassadeur palestinien auprès des Nations unies, a déclaré depuis Bogota que ces mesures constituaient une première étape et un "tournant". Nous entamons un processus qui se traduira par une vague massive de pays, d'organisations de la société civile, d'entreprises et de particuliers" prenant des mesures pratiques pour "forcer Israël à mettre fin au génocide".

Le président colombien Gustavo Petro a été l'un des critiques les plus virulents des actions militaires d'Israël dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas en octobre 2023.

Il a réprimandé l'Europe et les États-Unis, déclarant qu'ils devaient "cesser d'aider les nazis". M. Petro a comparé les actions militaires d'Israël dans la bande de Gaza aux camps de concentration nazis de la Seconde Guerre mondiale.

En signe de protestation, il a rompu les relations diplomatiques avec Israël en 2024, suspendu les achats d'armes et les exportations de charbon. Toutefois, M. Petro a déclaré que des fonctionnaires de son gouvernement avaient empêché la pleine application de la restriction sur les exportations de charbon.