Royaume-Uni : une manifestation anti-migrants dispersée par la police

Une ville de la banlieue de Londres a été secouée par des manifestants qui sont descendus dans un hôtel hébergeant des demandeurs d'asile pour la deuxième fois en quatre jours dans la nuit de dimanche à lundi, dans un contexte de colère à l'égard d'un migrant accusé d'agression sexuelle.

La police de la ville d'Epping a déclaré avoir arrêté six personnes dimanche, dont quatre soupçonnées d'avoir participé à des "troubles violents" lors de la précédente manifestation, jeudi. Des agents ont patrouillé toute la nuit autour de l'hôtel Bell après avoir donné l'ordre à la foule de se disperser.

Plus d'une centaine de manifestants, dont certains brandissaient des drapeaux britanniques, se sont rassemblés devant l'hôtel dimanche soir en scandant "Sauvez nos enfants" et "Renvoyez-les chez eux". Les manifestations se sont intensifiées à la tombée de la nuit, des fusées éclairantes et des projectiles ayant été lancés en direction des fourgons de police qui bloquaient l'entrée. La police a escorté une contre-manifestante hors de la zone après que les manifestants l'aient encerclée.

"Il est décevant de constater qu'une nouvelle manifestation, qui avait commencé de manière pacifique, a dégénéré en un acte de violence aveugle, des individus ayant à nouveau blessé l'un de nos agents et endommagé un véhicule de police", a déclaré le surintendant principal Simon Anslow, de la police de l'Essex, dans un communiqué. "Pour tous ceux qui pensent que nous allons tolérer leurs actes de violence, réfléchissez-y à deux fois."

Ces manifestations interviennent dans un contexte d'escalade des tensions liées au nombre croissant de demandeurs d'asile qui sont logés aux frais de l'État dans des hôtels à travers le pays. Ces tensions ont débouché sur des journées d'émeutes le mois dernier en Irlande du Nord, après l'arrestation de deux adolescents accusés d'agression sexuelle.

L'été dernier, de violentes manifestations anti-immigrés se sont propagées dans tout le Royaume-Uni après que des utilisateurs de médias sociaux ont diffusé des informations erronées sur l'identité de la personne qui a attaqué un cours de danse dans la ville de Southport, au nord-ouest du pays, tuant trois jeunes filles. L'agresseur était un jeune homme de 17 ans né au Royaume-Uni de parents rwandais, et non un demandeur d'asile comme l'avait prétendu la rumeur.

Le Premier ministre Keir Starmer a condamné les émeutes de l'année dernière en les qualifiant de "violence d'extrême droite", tandis que la police intervenait pour mettre fin aux violences et accélérer la condamnation des personnes reconnues coupables d'y avoir participé.

Avant les manifestations de dimanche à Epping, la police locale a donné l'ordre d'obliger les manifestants à se découvrir le visage. Elle a ensuite ordonné aux manifestants de quitter les environs de l'hôtel. Cet ordre de dispersion est resté en vigueur jusqu'à 4 heures du matin lundi.

La manifestation a eu lieu après que huit policiers ont été blessés jeudi à la suite d'une manifestation pacifique devant l'hôtel qui a dégénéré en violence. La police a imputé ces violences à des personnes extérieures à la communauté qui "sont arrivées sur les lieux avec l'intention de semer le trouble".

Quatre des personnes détenues dimanche ont été arrêtées en relation avec les événements survenus lors de la manifestation initiale, a indiqué la police. Une cinquième personne a été arrêtée parce qu'elle était soupçonnée d'avoir causé des dommages criminels à une voiture de police, tandis que la sixième a été arrêtée parce qu'elle était équipée pour causer des dommages criminels.

Les manifestations ont commencé après qu'un demandeur d'asile de 38 ans a été accusé d'agression sexuelle après avoir prétendument tenté d'embrasser une jeune fille de 14 ans. L'homme est détenu sans caution après sa première comparution devant le tribunal le 10 juillet. Il nie les accusations.

"Nous ne prenons pas parti, nous arrêtons des criminels et nous avons le devoir de veiller à ce que personne ne soit blessé, tout simplement", a déclaré M. Anslow. "Je sais que les habitants de l'Essex savent de quoi nous parlons, et qu'ils ne croiront donc pas les propos injurieux qui circulent sur Internet et qui ne visent qu'à attiser les tensions et les troubles."

Le conseil du district d'Epping Forest, qui fournit les services publics locaux dans la région, a condamné la violence, mais a déclaré qu'il s'opposait depuis longtemps à la décision du gouvernement central d'utiliser l'hôtel Bell pour héberger des demandeurs d'asile.

"Nous avons toujours fait part au ministère de l'Intérieur de notre inquiétude quant au fait que l'hôtel Bell n'est pas du tout adapté à cette installation et qu'il devrait être fermé", a déclaré Chris Whitbread, chef du conseil municipal, dans un communiqué publié la semaine dernière. "Nous continuons à faire pression sur les fonctionnaires du ministère de l'intérieur pour obtenir la fermeture immédiate du site et nous sommes encouragés par le fait que nos députés locaux soutiennent désormais activement notre demande."