Nigéria : le maire de Londres rencontre des entrepreneurs à Lagos

Le maire de Londres a rencontré des créateurs et des entrepreneurs technologiques à Lagos au Nigéria dans le cadre de sa mission commerciale historique en Afrique.

Sadiq Khan a célébré les relations croissantes entre les deux capitales créatives Londres et Lagos, lors d'un événement organisé au cœur du quartier des technologies et des arts de la capitale nigériane.

"Il s'agit du pôle technologique qui connaît la croissance la plus rapide au monde. Londres est la capitale technologique de l'Europe, Lagos est la capitale technologique de l'Afrique. J'ai donc amené avec moi plus de deux douzaines d'entreprises londoniennes britanniques spécialisées dans le développement durable et la technologie pour qu'elles viennent à Lagos, non pas en tant que mécènes, mais en tant que partenaires, afin que nos deux grandes villes puissent prospérer et s'épanouir", a déclaré Sadiq Khan.

Avec cette mission, Mr Khan souhaite mettre en lumière les liens culturels et économiques étroits entre le Royaume-Uni et le Nigeria. La réunion a rassemblé des artistes, des concepteurs, des fondateurs d'entreprises technologiques et des responsables culturels qui travaillent à l'intersection de l'innovation et de la narration.

"Nous avons beaucoup à apprendre de Londres sur la manière de construire des infrastructures pour être en mesure de contenir et d'amplifier cette croissance, en particulier en ce qui concerne l'arrivée de talents mondiaux, la construction d'un environnement agréable pour que les talents puissent vivre et contribuer, et la réglementation, en particulier lorsqu'il s'agit de choses telles que l'IA éthique. Nous sommes donc ravis de cette collaboration", a expliqué Iyinoluwa Aboyeji, partenaire fondateur de Future Africa.

La visite de M. Khan à Lagos s'inscrit dans le cadre d'une tournée africaine de cinq jours visant à renforcer les partenariats économiques de Londres sur le continent. La mission comprend des arrêts à Accra, Johannesburg et Le Cap, Lagos étant une étape clé en raison de son influence croissante dans les domaines de la mode, de la musique, de la fintech et du cinéma.

"Nous sommes ici pour construire un pont plus solide que le haut débit à Victoria Island et plus rapide que la ligne Elizabeth les bons jours. Londres rencontre Lagos, pas seulement pour le commerce mais aussi pour la transformation. Pensez-y : Londres est l'un des principaux centres financiers et d'innovation du monde, doté d'un capital important, d'un cadre juridique riche et d'un état d'esprit mondial. Lagos, le cœur battant de la technologie en Afrique, est dynamique, affamé, entreprenant et fait franchement le maximum avec le minimum", a expliqué Olatunbosun Alake, commissaire du ministère de la science et de la technologie de l'État de Lagos.

Le bureau du maire a souligné que le commerce bilatéral entre le Royaume-Uni et l'Afrique dépasse désormais 50 milliards de livres sterling (près de 67 milliards de dollars), les industries créatives et la technologie jouant un rôle central dans cette croissance. Le maire de Londres, Sadiq Khan, entre dans l'histoire ce mois-ci en devenant le premier maire de Londres en exercice à diriger une mission commerciale officielle en Afrique.

La visite de Sadiq Khan à Lagos est une étape stratégique dans l'expansion des relations entre Londres et l'Afrique. Il s'agit d'un mélange de diplomatie, de relations commerciales et de célébrations culturelles, ancré dans des liens solides avec la diaspora et des ambitions économiques partagées.