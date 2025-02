Royaume-Uni : les restaurants africains font recette à Londres

À la découverte des restaurants étoilés africains au cœur de Londres. Fakim Nora, notre journaliste, a rencontré les acteurs de la gastronomie du continent.

Au cœur de cette aventure mouvement, Aji, le fondateur du restaurant Akoko, étoilé au Michelin, avec qui j'ai pu m'entretenir. Il est à l'avant-garde de cette renaissance culinaire, mêlant ingrédients africains traditionnels et techniques de restauration de classe mondiale.

Je sors souvent manger. Je vais dans des restaurants chinois, français, indiens, à peu près toutes les belles cuisines du monde entier et, vous savez, des restaurants raffinés et je n'ai pas vraiment vu de restaurant africain où je pourrais aller avec des amis, des collègues et je me suis dit qu'il était temps, et Akoko signifie temps, de faire quelque chose comme ça. L'important était de faire dans le centre de Londres, de la bonne qualité, de la nourriture ouest-africaine exceptionnelle explique Aji Akokomi, Fondateur d'Akoko et d'Akara.

Akoko n'est qu'une pièce de ce puzzle culinaire africain. Chishuru est une autre perle africaine qui fait des vagues à Londres : nous voyons de plus en plus de restaurants d'Afrique de l'Ouest ouvrir. Et nous sommes heureux de constater qu'ils remportent eux aussi un franc succès. Nous ne pensons donc pas que cela va s'arrêter avec nous. L'idée est de continuer à susciter l'intérêt. Et oui, c'est ainsi que la nourriture d'Afrique de l'Ouest ou la nourriture africaine en général deviendra un pilier soutient-il.

Qu'il s'agisse du raffinement des restaurants étoilés comme Akoko ou de l'énergie vivante de la cuisine de rue. Il semble que les saveurs de l'Afrique se sont frayé un chemin pavé de succès. Nora Fakim, Africa News, Londres.