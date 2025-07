Gaza : en Colombie, la rapporteuse de l'ONU prône un boycott d'Israël

La suspension des relations diplomatiques et économiques avec Israël, c’est l'appel lancé par la rapporteuse de l’ONU sur les territoires palestiniens. Francesca Albanese, veut une action mondiale contre l’Etat hébreu pour tenter de mettre fin au "génocide" à Gaza, selon ses mots.

L’Italienne s’exprimait mardi en Colombie, lors d’une réunion sur la guerre entre Israël et le Hamas. La rencontre s’est déroulée devant des délégués de 30 pays.

"Chaque État doit immédiatement revoir et suspendre tous ses liens avec l'État d'Israël, qu'il s'agisse de relations militaires, stratégiques, politiques, diplomatiques ou économiques, d'importations ou d'exportations. Veiller à ce que son secteur privé, ses assureurs, banques, fonds de pension, universités et autres fournisseurs de biens et de services fassent de même", a déclaré Francesca Albanese, Rapporteur de l'ONU sur les territoires palestiniens occupés.

L’attitude d'Israël dans la bande de Gaza et en Cisjordanie comme un affront à l'ordre international par plusieurs pays. Francesca Albanese, a pour sa part, dénoncé le soutien des États-Unis aux actions du gouvernement Netanyahu dans l’enclave palestinienne.

"Je pense que les États-Unis sont totalement complices de ce que fait Israël. Mais le fait est que la nouvelle administration, même dans le cas du déplacement forcé des Palestiniens - qui s'est produit pendant des décennies sous le regard de tous, y compris des États-Unis -, est devenu une partie de la politique étrangère américaine, déclarant que Gaza est un site de construction, qui doit être transformé en Riviera de Gaza, la Riviera de la mer Méditerranée.’’, a affirmé Francesca Albanese.

Les analystes estiment qu'il n'est pas certain que les pays participant à la conférence aient suffisamment d'influence sur Israël pour le contraindre à modifier sa politique à Gaza, où plus de 50 000 personnes ont été tuées dans des opérations militaires israéliennes à la suite d'une attaque meurtrière du Hamas contre Israël en 2023. Bilan provient du ministère de la santé du gouvernement du Hamas.