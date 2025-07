L'UE exige une solution pour l'acheminement de l'aide à Gaza

Les diplomates européens ont demandé mardi à Israël d'autoriser l'acheminement d'une plus grande quantité d'aide humanitaire à Gaza.

Les ministres des affaires étrangères de l'Union européenne se réunissaient à Bruxelles pour discuter du nouvel accord avec Israël sur l'acheminement de l'aide dans la bande de Gaza.

Les ministres des 27 États membres de l'UE se sont réunis à la suite d'un nouvel accord d'aide à Gaza, conclu en grande partie par la responsable de la politique étrangère de l'UE, Kaja Kallas, et le ministre israélien des affaires étrangères, Gideon Saar. Saar a rencontré les dirigeants de l'UE lundi, après avoir accepté la semaine dernière d'autoriser l'acheminement de denrées alimentaires et de carburant dont l'enclave côtière de 2,3 millions d'habitants a désespérément besoin, après plus de 21 mois de guerre.

Avant le début de la réunion de mardi, Kallas a déclaré que l'Union européenne souhaitait obtenir d'Israël des détails concrets sur la mise en œuvre de l'accord.

Hadja Lahbib, commissaire européenne chargée de l'égalité, de la préparation et de la gestion des crises, a déclaré qu'elle pensait qu'il y avait eu "quelques progrès" dans la mise en œuvre de l'accord, mais que "ce qui est clair, c'est que l'accord n'est pas entièrement mis en œuvre".

"Mon message aux autorités israéliennes est très clair : mettez cet accord en œuvre maintenant", a-t-elle déclaré.

"Arrêtez de tuer les gens. Nous avons besoin d'aide humanitaire, de nourriture, d'eau, de carburant pour atteindre les personnes dans le besoin.”

Elle a indiqué que l'UE avait observé l'entrée de quelques camions d'aide dans la bande de Gaza, mais que ce n'était pas suffisant.

"La situation est toujours si dangereuse, si violente, avec des frappes qui se poursuivent sur le terrain, que nos partenaires humanitaires ne peuvent pas opérer. Telle est la réalité. Nous avons besoin d'un cessez-le-feu", a-t-elle ajouté.

Pour rappel, la guerre a commencé après que l'attaque du Hamas en Israël, le 7 octobre 2023, qui a fait plus de 1 200 personnes. 251 israéliens ont été pris en otage, la plupart ont été libérées lors de précédents cessez-le-feu.

Israël a répondu par une offensive qui a tué plus de 58 000 Palestiniens, dont plus de la moitié étaient des femmes et des enfants, selon le ministère de la santé de Gaza. Ce ministère, qui dépend du gouvernement de Gaza dirigé par le Hamas, ne fait pas de distinction entre les civils et les combattants.

Les Nations unies et d'autres organisations internationales considèrent ses chiffres comme les statistiques les plus fiables sur les victimes de la guerre.