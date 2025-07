L'Ouganda rouvre ses frontières avec l'Est de la RDC

L’Ouganda a rouvert jeudi ses frontières avec l’Est de la République démocratique du Congo. Il s’agit des points de passage de Bunagana et d’Ishasha situés dans le Nord-Kivu, province congolaise tenue par les rebelles de l’AFC/M23 soutenus par les Rwandais.

La fermeture de ces postes-frontières remonte à 2022 ET 2024. Les autorités congolaises les considérant comme une source de financement des opérations de l’AFC/M23. Les transactions rapportaient jusqu’à 27 000 dollars par mois dans les caisses de la rébellion.

Pour Kampala, la fermeture prolongée de ces lieux était ‘’ criminelle et contre-productive'’. Le M23 se frotte les mains.

A Kinshasa, pas que cette mesure prise unilatéralement par le président ougandais Yoweri Musseveni soit favorablement accueillie.

Alors que les relations entre la RDC et l’Ouganda semblaient au beau fixe. Les deux pays ont même choisi fin juin, de poursuive leur action commune contre la rébellion des ADF, les forces démocratiques alliées, groupe armé ougandais fondé en 1995 et hostile au régime de Kampala et actifS dans des provinces congolaises.