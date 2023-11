Akufo-Addo : "L'Afrique mérite des excuses officielles pour l'esclavage"

Le président du Ghana, appelle les dirigeants africains à un front uni, afin d'exiger des réparations pour l'esclavage transatlantique et les dommages causés par l'exploitation coloniale.

"Aucune somme d'argent ne peut réparer les dommages causés par la traite transatlantique des esclaves et ses conséquences qui s'étendent sur plusieurs siècles. Mais c'est certainement un problème auquel le monde doit faire face et ne peut plus ignorer." S' est exprimé Nana Akufo-Addo mardi à Accra, lors de la conférence sur les réparations. Avant d'ajouter : "Et avant même la conclusion de ces discussions sur les réparations, le continent africain tout entier mérite des excuses formelles de la part des nations européennes impliquées dans la traite négrière."

Selon Nana Akufo-Addo, l'esclavage et la colonisation seraient à la base du retard économique, voire culturel du continent. "Les effets de la traite négrière ont été dévastateurs pour le continent et pour la diaspora africaine. Toute la période de l'esclavage a signifié que notre progrès économique, culturel et psychologique a été étouffé." A-t-il martelé.

Il faut rappeler que le sujet est de plus en plus évoqué en Europe, au point que certains pays commencent à restituer des objets emportés d'Afrique, lors de la colonisation.