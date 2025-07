Chine : 74 pays exemptés de visas, l'Afrique complètement oubliée

Les ressortissants de 74 pays peuvent désormais entrer en Chine sans visa pour une durée maximale de 30 jours. La mesure concerne la quasi-totalité de l'Europe, cinq pays d'Amérique latine, l'Ouzbékistan et quatre pays du Moyen-Orient.

"Cela aide vraiment les gens à voyager, parce que le visa est un vrai casse-tête, il faut toujours en faire la demande et, je ne sais pas, passer par toutes les étapes. Une fois que vous n'avez plus à vous soucier de toutes ces démarches, vous pouvez voyager plus facilement, car il y a aussi des vols directs de la Géorgie vers la Chine, ce qui est très utile. Je cherche toujours des vols pour la Chine afin de pouvoir l'explorer de plus en plus, car je sais qu'une semaine ou deux ne suffisent pas pour la Chine.’’, raconte Georgi Shavadze, touriste géorgien.

La Chine cherche à booster son tourisme, son économie et son "soft power". Au pays de la grande muraille, les acteurs du secteur touristique se frottent déjà les mains. Les réservations de billets d'avion, d'hôtels et autres sur leur site Web pour les voyages en Chine ont doublé au cours des trois premiers mois de cette année par rapport à la même période l'année dernière, avec 75 % des visiteurs provenant de régions exemptes de visa.

"Cette année, nous n'en sommes qu'à la moitié et nous avons déjà atteint le chiffre d'affaires total de 2024. Par rapport à la période précédant la pandémie, nous avons constaté une augmentation d'environ 50 % du nombre de voyageurs, du nombre de groupes touristiques réservés et des dépenses globales. Nous sommes donc très optimistes. Cette politique des visas nous a été extrêmement favorable et nous espérons que ces avantages se maintiendront.’’ , Jenny Zhao, Directrice générale de WildChina.

Après la pandémie de coronavirus, la Chine a rouvert ses frontières aux touristes début 2023, recevant 13,8 millions de personnes, loin des 31,9 millions de 2019, la dernière année avant la pandémie.