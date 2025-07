Le Danemark place l’Ukraine au cœur de sa présidence de l'UE

Le Danemark a officiellement pris, mardi 2 juillet 2025, la présidence tournante du Conseil de l’Union européenne.

La cérémonie s’est tenue à Aarhus, dans l’ouest du pays, en présence du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Une visite hautement symbolique alors que Kiev attend l’ouverture effective des négociations d’adhésion.

Depuis le début de l’invasion russe, le Danemark se positionne comme l’un des plus fervents soutiens de l’Ukraine au sein de l’UE. La Première ministre danoise, Mette Frederiksen, a affirmé que son gouvernement ferait de l’intégration de l’Ukraine une priorité des six prochains mois. « Nous devons renforcer l’Ukraine et affaiblir la Russie », a-t-elle déclaré dans un communiqué officiel.

Lors d’une conférence de presse conjointe, le président Zelensky a martelé que son pays a « déjà rempli toutes les conditions pour entamer les discussions en vue de son adhésion ». Il a précisé que l’Ukraine est prête à ouvrir un premier groupe de négociation, et que d'autres pourraient suivre dans le courant de l’année. Il a également souligné l'importance de la coordination politique entre les États membres, l’OTAN et les États-Unis, en réponse aux incertitudes sur le soutien militaire américain.

Sur le plan sécuritaire, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a indiqué que l’Union européenne livrera deux millions d’obus à l’Ukraine d’ici la fin de l’année. Cette aide militaire sera financée par les intérêts générés par les avoirs russes immobilisés dans les banques européennes.