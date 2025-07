Des évêques catholiques africains réclament plus de justice climatique

Les évêques catholiques d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine ont réclamé justice climatique pour les régions du monde les plus touchées par la hausse des températures et ont rejeté ce qu'ils qualifient de « fausses solutions » prônées par les pays riches.

Alors qu'une vague de chaleur frappe une grande partie de l'Europe, y compris le Vatican, les conférences épiscopales continentales du Sud ont rédigé un premier appel écologique conjoint en amont de la prochaine conférence des Nations Unies sur le climat, qui se tiendra en novembre à Belém, au Brésil.

Dans ce document, elles reprennent les appels environnementaux fréquents du pape François durant ses douze années de pontificat, mais dans un langage beaucoup moins diplomatique et beaucoup plus urgent.

Elles ont fustigé la « position ouvertement négationniste et apathique » des « soi-disant élites du pouvoir » du monde industrialisé, qui font pression sur leurs gouvernements pour qu'ils renoncent à des mesures suffisantes d'atténuation et d'adaptation.

Ces propositions ne font que perpétuer l'exploitation de la création divine et de ses populations les plus vulnérables, alors que ce qui est réellement nécessaire, c'est l'abandon total des énergies fossiles et un nouveau modèle économique valorisant le bien commun, ont déclaré les évêques.

Le cardinal Fridolin Ambongo Besungu, archevêque de Kinshasa, au Congo, a déclaré que le document n'est pas seulement une analyse, « mais un appel à la dignité ».

« Nous, pasteurs du Sud, exigeons la justice climatique comme un droit humain et spirituel », a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse au Vatican.

Le document affirmait qu'il était « gravement contradictoire » d'utiliser les profits de l'extraction pétrolière pour financer la transition énergétique verte, affirmant que les marchés du carbone et l'exploitation minière pour des technologies propres étaient de « fausses solutions ».

Cette « économie verte » constitue en réalité une « restructuration écologique du capitalisme » qui ne fait que concentrer à nouveau le pouvoir entre les mains des entreprises et des systèmes de régulation, ont-ils déclaré.

François a fait de la protection de l'environnement une caractéristique de son pontificat et a rédigé une encyclique historique qui a donné naissance à des mouvements mondiaux en faveur de la protection de la planète.

Le pape Léon XIV a indiqué qu'il suivait les traces de François en visitant le futur site d'un vaste projet de panneaux solaires au Vatican et en prévoyant de passer l'été dans la résidence papale, près de Rome, que François a transformée en centre environnemental.