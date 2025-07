Wimbledon : la Tunisienne Ons Jabeur abandonne au 1er tour

La joueuse de tennis tunisienne Ons Jabeur a abandonné son match du premier tour de Wimbledon en raison de difficultés respiratoires.

Double finaliste de cette compétition, la jeune femme de 30 ans a cessé de jouer alors qu'elle était menée par Viktoriya Tomova 7-6 (5), 2-0.

Il s’agit du dernier problème en date pour elle au cours d'une saison marquée par les blessures.

Jabeur a reçu la visite d'un entraîneur pour un temps mort médical au cours de la première manche. A un moment donné, elle s'est assise sur son siège et a pleuré dans une serviette.

"Je ne m'attendais pas à ne pas me sentir bien. Je me suis bien entraînée ces derniers jours. Mais ce sont des choses qui arrivent", a déclaré Jabeur. "Je suis assez triste. Cela ne m'aide pas vraiment dans ma confiance et dans ce que je continue à faire, même si la saison a été très difficile pour moi. J'espère que je me sentirai mieux. Elle a perdu contre Elena Rybakina en finale de 2022 et contre Marketa Vondrousova en finale de 2023. Jabeur a également été finaliste à l'US Open 2022, perdant contre Iga Swiatek.

La saison 2024 de Jabeur s'est terminée prématurément en raison d'une blessure à l'épaule et elle a connu des problèmes de jambes cette année.