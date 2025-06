RDC-Rwanda : un chronogramme de 4 mois pour l'accord de paix

La première étape de l'Accord de paix signé par la RDC et le Rwanda sous l'égide des États-Unis interviendra avant le 27 juillet 2025. Les deux pays doivent mettre en place un « mécanisme conjoint de coordination » pour commencer. L'accord fait l'objet de commentaire chez les experts. Samuel Igba est chercheur à l'Université de Pretoria en Afrique du Sud.

"Une dizaine d'accords de paix ont été signés depuis le début du conflit, mais aucun d'entre eux n'a abouti à une paix tangible. Des combats se déroulent actuellement depuis janvier de cette année, suite au dernier désaccord entre le Rwanda et le gouvernement de la RDC de Felix Tshisekedi, qui a refusé de négocier en décembre avec le M23 et le gouvernement rwandais s'est retiré des pourparlers de paix prévus à ce moment-là. Cela a conduit à une reprise du conflit. Un conflit violent, essentiellement de la violence, à partir de janvier de cette année", déclare Samuel Igba, chercheur postdoctoral à l'Université de Pretoria.

L'accord sera appliqué en plusieurs étapes dans un chronogramme de quatre mois, assisté par un comité de surveillance commun, dont l’Union africaine, les États-Unis et le Qatar. La première réunion du mécanisme conjoint doit avoir lieu au plus tard le 11 août.

"Ce que nous avons appris jusqu'à présent, c'est qu'il y a un décalage entre les processus de paix de haut niveau, ceux que nous voyons à la télévision, le processus du Qatar et le processus de Luanda, en Angola, dirigé par l'UA, et le processus de Nairobi entre les différents groupes de miliciens. Nous essayons de comprendre pourquoi ces processus de paix n'ont abouti à aucun accord tangible depuis plus de 30 ans que dure ce conflit, et nous constatons qu'il y a un fossé entre ces deux processus de construction de la paix à haut niveau et la construction de la paix à la base", affirme Samuel Igba.

Dans une déclaration publiée lundi, les rebelles de l'AFC/M23 ont pris acte de l'accord signé le 27 juin entre la RDC et le Rwanda.