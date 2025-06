Guerre Israël-Iran : au moins 71 morts dans les frappes sur la prison d'Evin

Au moins 71 personnes ont été tuées lors de l'attaque israélienne contre la prison d'Evin à Téhéran, un établissement tristement célèbre où sont détenus de nombreux prisonniers politiques et dissidents, a déclaré dimanche le pouvoir judiciaire iranien.

Le porte-parole du pouvoir judiciaire, Asghar Jahangir, a indiqué sur le site officiel de l'agence de presse Mizan que parmi les personnes tuées lundi figuraient des membres du personnel, des soldats, des prisonniers et des membres des familles en visite.

Il n'a pas été possible de vérifier de manière indépendante cette affirmation, qui a été diffusée par la télévision d'État.

L'attaque du 23 juin, la veille de l'entrée en vigueur du cessez-le-feu entre Israël et l'Iran, a touché plusieurs bâtiments de la prison et a suscité les inquiétudes des groupes de défense des droits de l'homme quant à la sécurité des détenus.

La raison pour laquelle Israël a ciblé la prison n'est pas claire, mais l'attaque a eu lieu le jour où le ministère de la défense a déclaré qu'il attaquait "des cibles du régime et des organes de répression du gouvernement au cœur de Téhéran".

La nouvelle de l'attaque de la prison a été rapidement éclipsée par une attaque iranienne contre une base américaine au Qatar plus tard le même jour, qui n'a pas fait de victimes, et par l'annonce du cessez-le-feu.

Jahangir n'a pas précisé le nombre de victimes, mais a indiqué que l'attaque avait touché l'infirmerie, le bâtiment technique, les affaires judiciaires et la salle de visite de la prison, où des membres des familles en visite ont été tués et blessés.

Le jour de l'attaque, le Centre pour les droits de l'homme en Iran, basé à New York, a critiqué Israël pour avoir frappé la prison, considérée comme un symbole de la répression de toute opposition par le régime iranien, affirmant qu'il s'agissait d'une violation du principe de distinction entre les cibles civiles et militaires.

Dans le même temps, le groupe a déclaré que l'Iran était légalement tenu de protéger les prisonniers détenus à Evin, et a critiqué les autorités de Téhéran pour leur "absence d'évacuation, d'assistance médicale ou d'information des familles" à la suite de l'attaque.

M. Jahangir a indiqué que certains des blessés avaient été soignés sur place, tandis que d'autres avaient été envoyés dans des hôpitaux.

L'Iran n'avait pas encore annoncé le nombre de morts, mais a confirmé samedi que le procureur général Ali Ghanaatkar - dont les poursuites engagées contre des dissidents, notamment la lauréate du prix Nobel de la paix Narges Mohammadi, ont suscité de nombreuses critiques de la part des groupes de défense des droits de l'homme - avait été tué lors de l'attentat.

Il faisait partie de la soixantaine de personnes pour lesquelles un immense cortège funèbre public a été organisé samedi à Téhéran, et il devait être enterré dimanche dans un sanctuaire de Qom.

Israël a attaqué l'Iran le 13 juin dans le but de détruire le programme nucléaire du pays.

Pendant 12 jours, avant qu'un cessez-le-feu ne soit déclaré, Israël a affirmé avoir tué une trentaine de commandants iraniens et 11 scientifiques nucléaires, tout en frappant huit installations liées au nucléaire et plus de 720 sites d'infrastructures militaires.

Plus de 1 000 personnes ont été tuées, dont au moins 417 civils, selon le groupe d'activistes des droits de l'homme basé à Washington.

En représailles, l'Iran a tiré plus de 550 missiles balistiques sur Israël, dont la plupart ont été interceptés, mais ceux qui ont réussi à passer ont causé des dégâts dans de nombreuses régions et tué 28 personnes.