Iran-Israël : quel bilan après 12 jours de guerre ?

Au deuxième jour du cessez-le-feu avec Israël, l’Iran a rouvert son espace aérien dans l'est du pays. Pour d'autres régions y compris la capitale, il va falloir encore attendre.

D'importants dégâts humains et matériels sont encore visibles. À Téhéran, plus de 120 maisons ont été complètement détruites et 500 autres ont subi des dommages importants. Selon un bilan officiel qui ne recense que les victimes civiles, on enregistre au moins 610 morts et plus de 4 700 blessés.

À l'issue de la guerre de 12 jours, les autorités iraniennes ont admis que leurs installations nucléaires avaient été considérablement endommagées par les bombardements israéliens et américains. De son côté, le président Donald Trump dit avoir retardé de plusieurs décennies le programme nucléaire iranien. Des discussions, irano-américaines sont attendues la semaine prochaine.

La session prévue le 15 juin dernier avait été annulée en raison des bombardements israéliens. Ces négociations sous médiation omanaise ont été lancées en avril en vue d’un accord encadrant le programme nucléaire de Téhéran en échange de la levée des sanctions frappant son économie.