Conflit Israël-Iran : quels risques économiques pour l'Afrique ?

Le conflit entre Israël et l'Iran secoue les marchés africains, en particulier ceux qui dépendent des importations de pétrole, car la hausse des prix et les perturbations potentielles de la chaîne d'approvisionnement menacent de renforcer l'inflation et l'instabilité économique sur le continent.

Le conflit entre Israël et l'Iran bouleverse les marchés africains, en particulier ceux qui dépendent des importations de pétrole, car la hausse des prix et les perturbations potentielles de la chaîne d'approvisionnement menacent de renforcer l'inflation et l'instabilité économique sur le continent.

Le conflit fait déjà grimper les prix du pétrole brut et fait craindre d'éventuelles ruptures d'approvisionnement au Moyen-Orient. Selon une récente évaluation du risque géopolitique sur les marchés pétroliers, réalisée par Goldman Sachs, le prix du pétrole pourrait augmenter de 10 dollars par baril.

"Les prix des produits énergétiques tels que le pétrole vont augmenter, ce qui affectera de nombreux pays africains qui dépendent principalement des combustibles fossiles pour faire fonctionner leurs industries et alimenter leurs voitures", a déclaré Mustafa Ali, expert en relations internationales.

Les pays importateurs de pétrole de l'Afrique subsaharienne pourraient être confrontés à une flambée des prix des carburants, ce qui, craint-on, pourrait entraîner une hausse de l'inflation et peser sur les réserves de change.