Kenya : 30 ans de prison pour les complices de l'attentat de 2019

Deux hommes ont été condamnés jeudi à 30 ans de prison pour avoir facilité l’attentat du complexe hôtelier DusitD2, à Nairobi, en 2019.

21 personnes avaient été tuées dans cette attaque revendiquée par le groupe islamiste al-Shabab, affilié à Al-Qaida. Le tribunal a établi que les deux accusés, Hussein Mohamed Abdille Ali et Mohamed Abdi Ali, tous deux Kényans, avaient envoyé de l’argent aux terroristes et fourni de faux papiers d’identité. L'enquête antiterroriste qui a duré six ans a permis de remonter toute la chaîne allant des assaillants aux financiers.

Al-Shabab avait visé le Kenya, en représailles à la présence de troupes kényanes en Somalie depuis 2011. Cette attaque contre le complexe hôtelier s'inscrit dans une série d'attentats sanglants survenus au Kenya, dont Westgate en 2013 (67 morts) et l'université de Garissa en 2015 (147 morts).